Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 9

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |05:48 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 9
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 9. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 9 bercerita tentang Lingga yang menemani Aliya menyelesaikan urusannya di kantor polisi. 

Tak lama, Desy menyusul Aliya ke kantor polisi. Setelah Lingga berpamitan, Desy menasehati Aliya agar menjaga jarak dengan Lingga apalagi sekarang dia sudah menikah. 

Sementara itu, Pertiwi tiba di rumah sakit bersama Aditya dan mengabari Lingga agar memberitahu Arini dan Emil tentang kondisi pria tersebut.

Arini masih terpukul setelah melihat Lingga dan Aliya berpelukan dan mengira ada sesuatu di antara mereka. Saat Widya menelepon, Arini sebenarnya ingin curhat soal Lingga.

Namun perempuan itu justru curhat soal tingkah Aryo yang mengajukan pinjaman online menggunakan namanya. Arini akhirnya mengurungkan niat untuk bercerita.

Di waktu bersamaan, Lingga yang berencana mengambil baju untuk Pertiwi dan Aditya, bertemu dengan Arini di kamar. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement