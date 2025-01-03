Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 9

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 9 bercerita tentang Lingga yang menemani Aliya menyelesaikan urusannya di kantor polisi.

Tak lama, Desy menyusul Aliya ke kantor polisi. Setelah Lingga berpamitan, Desy menasehati Aliya agar menjaga jarak dengan Lingga apalagi sekarang dia sudah menikah.

Sementara itu, Pertiwi tiba di rumah sakit bersama Aditya dan mengabari Lingga agar memberitahu Arini dan Emil tentang kondisi pria tersebut.

Arini masih terpukul setelah melihat Lingga dan Aliya berpelukan dan mengira ada sesuatu di antara mereka. Saat Widya menelepon, Arini sebenarnya ingin curhat soal Lingga.

Namun perempuan itu justru curhat soal tingkah Aryo yang mengajukan pinjaman online menggunakan namanya. Arini akhirnya mengurungkan niat untuk bercerita.

Di waktu bersamaan, Lingga yang berencana mengambil baju untuk Pertiwi dan Aditya, bertemu dengan Arini di kamar.