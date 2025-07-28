Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 30A yang tayang Senin (28/7/2025) menghadirkan konflik baru yang menegangkan dan penuh intrik.

Cerita dimulai ketika Murad meminta Ujang untuk menghubungi Cecep agar berkumpul makan siang bersama. Ujang pun segera menelpon Cecep dan memintanya mengajak Bubun. Namun, Cecep menjelaskan Bubun sedang keluar bersama Otang menuju rumah Jack untuk melihat kondisinya setelah dikeroyok oleh Debt Collector.

Di sisi lain, Robot memerintahkan kelompok Eeng cs untuk mencari Guntur cs. Robot menilai Guntur cs masih mengganggu wilayahnya dan mengacaukan kegiatan Bima, Cano, dan Damon saat menarik iuran. Demi menghindari masalah, Bima, Cano, dan Damon memutuskan menarik iuran secara bersamaan ke pedagang kaki lima agar tidak dicegat atau dikejar kembali oleh Guntur cs.

Sementara itu, Didan yang sudah kembali bekerja di terminal justru menghadapi masalah baru. Ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari teman-teman di terminal yang memilih mencuekinya. Karena belum mampu melunasi hutang, Didan juga merasa takut untuk ke warung Bi Yayah, sehingga terpaksa keluar terminal untuk mencari makan.

