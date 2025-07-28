Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:05 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 30A yang tayang Senin (28/7/2025) menghadirkan konflik baru yang menegangkan dan penuh intrik.

Cerita dimulai ketika Murad meminta Ujang untuk menghubungi Cecep agar berkumpul makan siang bersama. Ujang pun segera menelpon Cecep dan memintanya mengajak Bubun. Namun, Cecep menjelaskan Bubun sedang keluar bersama Otang menuju rumah Jack untuk melihat kondisinya setelah dikeroyok oleh Debt Collector.

Di sisi lain, Robot memerintahkan kelompok Eeng cs untuk mencari Guntur cs. Robot menilai Guntur cs masih mengganggu wilayahnya dan mengacaukan kegiatan Bima, Cano, dan Damon saat menarik iuran. Demi menghindari masalah, Bima, Cano, dan Damon memutuskan menarik iuran secara bersamaan ke pedagang kaki lima agar tidak dicegat atau dikejar kembali oleh Guntur cs.

Sementara itu, Didan yang sudah kembali bekerja di terminal justru menghadapi masalah baru. Ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari teman-teman di terminal yang memilih mencuekinya. Karena belum mampu melunasi hutang, Didan juga merasa takut untuk ke warung Bi Yayah, sehingga terpaksa keluar terminal untuk mencari makan.

Apa yang akan dilakukan Didan untuk menghadapi perlakuan tak menyenangkan di terminal? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158255/terbelenggu_rindu-aGmy_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement