Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |20:04 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 218 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menghadirkan momen penuh emosi ketika rahasia besar Mitha akhirnya terbongkar dan membuatnya marah pada Dierja.

Cerita dimulai ketika Arini mencoba menghubungi Mitha untuk meminta penjelasan. Namun, panggilannya tak diangkat karena ponsel Mitha sedang dipegang oleh Nadia.

Melihat Arini yang tampak gelisah setelah mendengar perkataan Dierja, Lingga pun mengajaknya menemui Mitha untuk mencari kejelasan.

Di sisi lain, Mitha akhirnya mengetahui Arini sudah tahu identitas aslinya sebagai anak kandungnya. Hal ini membuat Mitha marah besar kepada Dierja karena menurutnya tidak pantas Dierja yang mengungkapkan rahasia besar tersebut.

Akibat amarah dan tekanan emosional yang ia rasakan, kondisi Mitha semakin drop hingga membuatnya jatuh sakit.

Bagaimana kondisi Mitha? Apa yang akan dikatakan Arini padanya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158255/terbelenggu_rindu-aGmy_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement