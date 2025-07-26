Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 218 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menghadirkan momen penuh emosi ketika rahasia besar Mitha akhirnya terbongkar dan membuatnya marah pada Dierja.

Cerita dimulai ketika Arini mencoba menghubungi Mitha untuk meminta penjelasan. Namun, panggilannya tak diangkat karena ponsel Mitha sedang dipegang oleh Nadia.

Melihat Arini yang tampak gelisah setelah mendengar perkataan Dierja, Lingga pun mengajaknya menemui Mitha untuk mencari kejelasan.

Di sisi lain, Mitha akhirnya mengetahui Arini sudah tahu identitas aslinya sebagai anak kandungnya. Hal ini membuat Mitha marah besar kepada Dierja karena menurutnya tidak pantas Dierja yang mengungkapkan rahasia besar tersebut.

Akibat amarah dan tekanan emosional yang ia rasakan, kondisi Mitha semakin drop hingga membuatnya jatuh sakit.

Bagaimana kondisi Mitha? Apa yang akan dikatakan Arini padanya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)