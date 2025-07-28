Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:13 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 316 yang tayang Senin (28/7/2025) menghadirkan konflik yang semakin menegangkan dan penuh drama.

Cerita dimulai saat Nadine meluapkan amarahnya ketika Bram datang melaporkan kegagalan anak buahnya. Sementara itu, Noah baru mengetahui Biru sedang dirawat di rumah sakit ketika ia berencana mampir menemui Arkana.

Di sisi lain, Vernie yang merasa bosan memutuskan untuk jalan-jalan. Saat singgah membeli sop buah, ia bertemu Noah. Momen itu menjadi haru ketika Noah sengaja membelikan Vernie sop buah dengan banyak buah leci, kesukaan Vernie.

Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Elang menceritakan kepada Biru, Amira, dan Ratna tentang kronologi pertengkarannya dengan Damar. Elang menegaskan jika kemarahan Damar terjadi karena Nadine masih dipercaya penuh olehnya. Ratna dan Biru pun mengingatkan Elang agar lebih waspada, karena Nadine dan Bram dikenal licik dan manipulatif.

Sementara itu, Noah dan Vernie tiba di rumah Amira. Arkana langsung memeluk Noah, Vernie, dan Sarni dengan penuh rindu. Di tempat lain, Damar bersikeras membicarakan soal gelangnya dan meminta bukti terkait siapa yang sudah menyakitinya. Namun situasi semakin tegang ketika Elang memergoki Bram bersembunyi di balik tembok. Elang pun menuduh Bram berniat menguping pembicaraan mereka.

Apakah kali ini Bram tidak bisa mengelak tuduhan Elang? Bagaimana dengan Elang, apakah berhasil memberikan bukti yang diminta Damar? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)


