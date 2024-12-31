Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 7

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |23:18 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 7
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 7. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 7 bercerita tentang Arini yang akhirnya pergi ke kontrakan baru orangtuanya. Arini yang sedang pusing memutuskan membeli kopi untuk keluarganya. 

Namun tiba-tiba ia dijambret di jalan. Arini panik, namun beruntung ada Emil yang baru tiba dan membuka pintu taksinya untuk menghalangi pencopet. Emil berlari mengejar mereka dan berhasil mendapatkan ponsel Arini kembali. 

Arini terkejut kenapa Emil bisa menolongnya. Arini pun mengajak Emil untuk minum kopi bersama sebagai ucapan terima kasih. Emil merasa ada yang tidak beres dengan rumah tangga Lingga dan Arini. 

Lingga akhirnya menyusul Arini ke rumah ibunya. Ia berbicara empat mata ke Arini. Lingga ingin menegaskan bahwa Arini salah paham dan dirinya tidak pernah ada niat untuk bertemu Aliya di sana. 

Mendengar hal itu, Arini tak bisa langsung percaya. Lingga mengizinkan Arini jika mau menginap dan menenangkan diri. Melihat reaksi Arini, Lingga semakin bingung, apa yang sebenarnya Arini inginkan saat ini.

Apa yang akan dilakukan Lingga agar Arini percaya padanya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

