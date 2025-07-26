Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 69 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menghadirkan ketegangan antara Ariana, Dito, dan Arif.

Ariana akhirnya menyerahkan formulir cerai kepada Dito, sementara Arif mengalami kecelakaan yang mencurigakan.

Cerita dimulai saat Ariana dan Dito berdiskusi mengenai perceraian mereka. Dito tampak kooperatif, namun setelah kembali ke kontrakan, ia menyimpan kesedihan mendalam dan obsesi untuk mendapatkan Ariana kembali.

Di malam hari, teror kembali menghantui Ariana. Lampu kamar kontrakannya tiba-tiba meledak hingga serpihan kaca melukai tangannya. Meski panik, Ariana berusaha tetap tenang. Tanpa sepengetahuannya, Dito duduk di mobil yang terparkir di depan rumah, mengawasi Ariana dengan tatapan rindu dan niat kuat merebut hatinya kembali.

Keesokan harinya, Ariana mendatangi rumah Dito untuk menyerahkan formulir cerai. Meski tampak ramah, Dito terus mencoba mengulur waktu dan mengalihkan pembicaraan agar tidak menandatangani formulir tersebut. Setelah Ariana pergi, Dito justru menggunting formulir cerai dan bersumpah akan membawa Ariana kembali ke pelukannya.

Apakah Arif selamat dari kecelakaan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)