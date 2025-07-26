Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:04 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 69 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menghadirkan ketegangan antara Ariana, Dito, dan Arif. 

Ariana akhirnya menyerahkan formulir cerai kepada Dito, sementara Arif mengalami kecelakaan yang mencurigakan.

Cerita dimulai saat Ariana dan Dito berdiskusi mengenai perceraian mereka. Dito tampak kooperatif, namun setelah kembali ke kontrakan, ia menyimpan kesedihan mendalam dan obsesi untuk mendapatkan Ariana kembali.

Di malam hari, teror kembali menghantui Ariana. Lampu kamar kontrakannya tiba-tiba meledak hingga serpihan kaca melukai tangannya. Meski panik, Ariana berusaha tetap tenang. Tanpa sepengetahuannya, Dito duduk di mobil yang terparkir di depan rumah, mengawasi Ariana dengan tatapan rindu dan niat kuat merebut hatinya kembali.

Keesokan harinya, Ariana mendatangi rumah Dito untuk menyerahkan formulir cerai. Meski tampak ramah, Dito terus mencoba mengulur waktu dan mengalihkan pembicaraan agar tidak menandatangani formulir tersebut. Setelah Ariana pergi, Dito justru menggunting formulir cerai dan bersumpah akan membawa Ariana kembali ke pelukannya.

Apakah Arif selamat dari kecelakaan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158255/terbelenggu_rindu-aGmy_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement