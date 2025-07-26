Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 103 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menghadirkan konflik besar ketika Alya harus menghadapi dilema dan Miko nekat membawa Dara kabur.

Cerita dimulai saat Alya menerima sebuah cek dari Cakra. Uang itu adalah simbol ajakan frontal agar Alya segera mengakhiri pernikahan kontraknya dengan Devan. Namun, Alya justru dilanda kebingungan. Meski awalnya pernikahan ini hanya pura-pura, kini perasaannya pada Devan mulai berubah. Ia takut menyakiti keluarga Devan jika kebenaran ini terbongkar, terlebih jika harus benar-benar berpisah dari Devan.

Di sisi lain, Miko membuat kekacauan dengan membawa Nisa secara diam-diam. Dara yang mengetahui hal itu langsung mengejar mobil Miko hingga berhasil menghentikannya di tengah jalan. Amarah Dara pun meledak, sementara Nisa yang polos hanya bisa menangis ketika dibentak.

Sementara itu, Baldy mendapati dirinya diam-diam diikuti oleh Helsi. Untuk mengelabui, ia berpura-pura salah alamat dan mampir ke rumah pasangan lansia agar Helsi tak menyadari tujuannya yang sebenarnya, yaitu menemui Tyas.

Bagaimana keputusan Alya? Apakah strategi Baldy dan interogasi Reno sukses?

