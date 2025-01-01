Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 8

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 8 bercerita tentang Arini yang semakin sering berbincang dengan Emil di rumah. Arini merasakan banyak kesamaan dengan Emil.

Berbeda dengan Lingga yang kaku, Emil lebih supel dalam berinteraksi. Hal inilah yang membuat Arini merasa nyaman pada Emil.

Sementara itu, RW setempat meminta Aliya mencari tenaga pemadam kebakaran untuk mengisi seminar penyelamatan warga. Hal itu membuat Aliya teringat pada Lingga.

Namun saat Aliya menghubungi Lingga dan meminta bantuannya, pria itu dengan tegas menolaknya. Dia merasa, sudah sepantasnya menjaga jarak dengan Aliya demi sang istri.

Tak hanya itu, Lingga juga sudah meminta cuti kepada komandannya agar bisa honeymoon dengan Arini. Sementara itu, Aliya masih saja ditimpa kemalangan.