Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |10:14 WIB
JAKARTA - Vision+ Originals kembali hadir menemani sore pemirsa setia RCTI lewat series unggulannya, Jack dan Danil. Drama komedi petualangan ini menceritakan kisah saudara kembar yang hidupnya bertolak belakang—Jack, seorang pengacara sukses, dan Danil, pengangguran yang doyan berjudi.

Serial ini dibintangi oleh Tanta Ginting yang memerankan dua karakter sekaligus sebagai Jack dan Danil. Hadir pula Gita Bhebhita sebagai Mamak Rita, Lania Fira sebagai Tiur, dan Julia Alexandra sebagai Elsye.

Dalam episode sebelumnya, Danil yang merasa bersalah memutuskan menemui Elsye. Ia berusaha membujuk Elsye agar kembali kepada Jack, sekaligus meyakinkan bahwa perasaan cinta yang sempat tumbuh di antara mereka bukanlah pilihan tepat.

Namun di tengah usahanya memperbaiki hubungan Jack dan Elsye, Danil mendapat kabar mengejutkan. Jack diculik oleh Bang Jason—orang yang pernah dia pinjami uang saat masih tinggal di Medan. Danil tak menyangka Bang Jason bisa melacak keberadaannya di Jakarta.

Meski hubungannya dengan Jack sedang renggang, Danil tetap menunjukkan rasa sayangnya sebagai kakak. Ia segera meminta bantuan dari kenalannya yang berprofesi sebagai manusia silver untuk menyelamatkan Jack. Nyawa Jack kini menjadi prioritas utama.

Halaman:
1 2
