Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

6 Film Indonesia yang Tak Seharusnya Dibuat Remake

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:28 WIB
6 Film Indonesia yang Tak Seharusnya Dibuat <i>Remake</i>
Film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake. (Foto: Catatan Si Boy/MD Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Deretan film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake meski versi originalnya sukses besar di pasaran. Kenyataannya, versi remake ini jauh lebih berisiko karena kerap kali dibandingkan dengan versi originalnya. 

Beberapa rumah produksi ternyata tidak berhasil membuat film yang sudah populer menjadi lebih bagus dan menarik untuk ditonton. Alhasil beberapa film remake justru menuai komentar pedas penggemar dan dianggap gagal ‘memperbaiki’ versi originalnya.

Berikut Okezone merangkum beberapa film Indonesia yang tidak seharusnya dibuat remake.

1.Benyamin: Biang Kerok

Film Benyamin: Biang Kerok pertama kali dirilis pada 1972. Film garapan Nawi Ismail itu dibintangi oleh mendiang Benyamin Sueb dan Ida Royani. Sekitar 46 tahun kemudian, Hanung Bramantyo dan Falcon Pictures merilis remake film tersebut dan memasang Reza Rahadian sebagai aktor utamanya. 

Film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake. (Foto: Benyamin: Biang Kerok/Falcon Pictures)

Karakter Pengki yang sebelumnya dibintangi Benyamin diisi oleh Reza Rahadian. Sayang, nama besar Reza tak cukup mendongkrak jumlah penonton film Benyamin Biang Kerok versi remake yang hanya mampu mendulang 600.000 penonton. Padahal, film itu awalnya ditargetkan mampu menggaet 6 juta penonton.

2.Bayi Ajaib

Ketika Tindra Rengat merilis Bayi Ajaib pada 1982, film itu terbilang populer hingga mendapat status ‘kultus’ di kalangan penggemar film horor. Film yang dibintangi Muni Cader dan Rina Hasyim itu kemudian diremake oleh sutradara Rako Prijanto dan dirilis Falcon Black pada 19 Januari 2023. 

Film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake. (Foto: Benyamin: Bayi Ajaib/Falcon Black)

Vino G. Bastian ditunjuk menghidupkan peran Kosim Nugraha yang sebelumnya dilakoni Muni Cader. Sayang, film Bayi Ajaib versi remake tersebut dianggap tak semenyeramkan versi originalnya. Bahkan film itu hanya mampu menggaet 434.000 penonton selama masa tayangnya.

3.Jomblo

Film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake selanjutnya adalah Jomblo. Film garapan Hanung Bramantyo itu pertama kali dirilis pada 9 Februari 2006 dan dibintangi Christian Sugiono, Dennis Adhiswara, dan Rizky Hanggono. Tak hanya sukses di pasaran, film itu masuk tiga nominasi Festival Film Indonesia 2006. 

Film Indonesia yang tak seharusnya dibuat remake. (Foto: Benyamin: Jomblo/Falcon Pictures)

Pada 5 Oktober 2017, Hanung Bramantyo merilis versi remake film Jomblo yang dibintangi oleh Ge Pamungkas, Arie Kriting, dan Deva Mahenra. Sayang, versi remake tersebut tak sesukses film originalnya karena dianggap tidak seseru dan senakal film originalnya. Akibatnya, versi remake Jomblo hanya mampu mendatangkan 316.719 penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement