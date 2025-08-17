Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |18:10 WIB
Produser Ungkap Alasan Film <i>Diponegoro Hero</i> Digarap Menggunakan AI 
Produser Ungkap Alasan Film {Diponegoro Hero} Digarap Menggunakan AI. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tengah menjadi perbincangan publik karena penggarapannya ternyata menggunakan teknologi  Artificial Intelligence alias AI. 

King Bagus, Produser Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tengah kemudian menjelaskan, alasan pihaknya memilih memproduksi film tersebut menggunakan AI.

Dia mengungkapkan, AI merupakan pilihan yang tepat dan mudah untuk menggambarkan kisah Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda sepanjang perang berlangsung selama 1825-1830. 

“Momentum 200 tahun Perang Jawa menjadi inspirasi besar. AI membantu kami menghadirkan momen tersebut dengan akurasi historis yang sulit dicapai sebelumnya,” ujar King Bagus di Senayan, Jakarta Pusat, pada 16 Agustus 2025.

Selain itu, penggunaan AI dalam film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa Tengah merupakan bentuk adaptasi insan perfilman dengan perkembangan tren teknologi. 

Telusuri berita celebrity lainnya
