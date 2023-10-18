5 Film Indonesia Siap Tayang di November 2023

Film Indonesia siap tayang di November 2023. (Foto: Sijjin (Rapi Films) dan Gampang Cuan (Adhya Pictures)

JAKARTA - Deretan film Indonesia siap tayang di bioskop pada November mendatang. Menariknya, ada ragam genre yang bisa dipilih, di mana salah satunya telah diputar di Festival Film Internasional Toronto, pertengahan September silam.

Selain beberapa film asing yang juga akan masuk, Anda bisa menjadikan deretan film Indonesia ini sebagai pilihan tontonan di bioskop. Berikut lima film Indonesia siap tayang pada November 2023 versi Okezone.

1.Budi Pekerti

Film Budi Pekerti akan tayang perdana pada 2 November 2023. Film karya Wregas Bhanuteja ini bercerita tentang kehidupan seorang guru yang berubah 180 derajat, setelah videonya viral di media sosial. Padahal, apa yang terjadi sesungguhnya tak sesuai fakta.

Film yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa ini, tayang di Toronto International Film Festival (TIFF) pada September silam. Film ini dibintangi oleh Sha Ine Febriyanti, Dwi Sasono, Prilly Latuconsina, Angga Yunanda, Omara Esteghlal, dan Ari Lesmana.

2.Nona Manis Sayange

Bersamaan dengan Budi Pekerti, film Nona Manis Sayangi juga akan memulai debutnya di bioskop, pada 2 November 2023. Dibintangi Haico Van der Veken dan Pangeran Lantang, film ini akan menampilkan keindahan alam Labuan Bajo.

Film Nona Manis Sayange bertutur tentang seorang perempuan asal Labuan Bajo yang jatuh cinta pada pria asing. Jika ingin memperistri perempuan tersebut, maka si pria harus memberikan belis (mahar) dengan nominal yang tak sedikit. Di sinilah perjuangan cinta mereka dimulai.

BACA JUGA: Makna Lagu Pangeran Cinta Ciptaan Ahmad Dhani yang Terinspirasi dari Alquran

3.Kultus Iblis

Masih di tanggal 2 November 2023, bioskop Tanah Air juga akan diramaikan film Kultus Iblis. Film horor produksi Starvision tersebut bercerita tentang asal-usul saudara kembar termasuk penyebab kematian ayah mereka yang tak wajar.

Untuk menguak misteri kematian sang ayah, dua saudara kembar itu sampai bertemu dengan sekte sesat. Film ini akan dibintangi Yasamin Jasem, Fadi Alaydrus, Debo Andryos, Mian Tiara, dan Yayu Unru.