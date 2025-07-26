Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:22 WIB
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak (Foto: IG Aghniny Haque)
JAKARTA - Setelah merilis trailer perdana, Falcon Pictures akhirnya mengumumkan jajaran pengisi suara untuk film animasi Panji Tengkorak. Film ini diadaptasi dari komik legendaris karya Hans Jaladara yang telah menjadi bagian penting dari sejarah budaya pop Indonesia.

Film ini melibatkan banyak aktor dan aktris ternama. Denny Sumargo didapuk untuk mengisi suara Panji, sementara Aghniny Haque memerankan Gantari. Selain itu, ada Donny Alamsyah sebagai Panglima Wirabaya, Cok Simbara sebagai Lembugiri, Aisha Nurra Datau sebagai Murni, Revaldo sebagai Kakak Pertama, Donny Damara sebagai Bramantya, Pritt Timothy sebagai Nagamas, Candra Mukti sebagai Kuwuk, dan Tanta Ginting yang akan mengisi suara Kalawereng.

Aghniny Haque yang mengisi suara Gantari juga menyampaikan kebanggaannya. “Saya bangga bisa jadi bagian dari film yang mengangkat budaya dan karakter lokal seperti ini. Panji Tengkorak membawa semangat kepahlawanan dengan nuansa gelap yang jarang ada di animasi Indonesia,” katanya.

Film Panji Tengkorak
Film Panji Tengkorak

Aktor senior Donny Damara menambahkan bahwa menjadi pengisi suara adalah pengalaman yang berharga. “Menjadi voice actor tidak semudah yang saya bayangkan. Kita harus berimajinasi dan menghidupkan karakter hanya lewat suara. Tapi justru di situ tantangannya,” jelas Donny.

Film Panji Tengkorak mengisahkan perjalanan seorang pendekar bernama Panji, yang diliputi dendam dan rasa bersalah. Setelah berhasil membalas kematian istrinya, Panji justru ingin mengakhiri hidupnya. Namun, takdir berkata lain. Ia dikutuk oleh kekuatan ilmu hitam yang membuatnya hidup abadi dalam penderitaan.

Dalam pengembaraannya, Panji bertemu seorang pendekar tua yang menugaskannya mengejar pencuri pusaka sakti yang diyakini dapat mematahkan kutukannya. Perjalanan tersebut menjerumuskannya dalam konflik besar antara dua kerajaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
