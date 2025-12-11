Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Balikan dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Ramai Dicibir Netizen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |10:15 WIB
Balikan dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Ramai Dicibir Netizen
Balikan dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Ramai Dicibir Netizen. (Foto: Instagram/@gemaramadhan)
A
A
A

JAKARTA - Dearly Djoshua sempat menarik perhatian warganet ketika memutuskan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Ari Lasso, pada awal Desember 2025. 

Bahkan lewat unggahannya di Instagram pada 9 Desember silam, pengusaha cantik itu sempat sesumbar tidak akan balikan dengan mantan vokalis Dewa 19 tersebut. 

'Drama' percintaan Dearly dan Ari semakin panas ketika seorang perempuan melabrak pemilik restoran Ibu Jari Indonesia itu di kolom komentar. Cekcok panas antara keduanya pun tak terhindarkan. 

Dearly dalam komentarnya menyebut, Ari Lasso mengakui mengajak perempuan tersebut ketemuan. Namun dia juga mengingatkan perempuan itu untuk mencari tahu latar belakang pria yang mendekatinya. 

Namun setelah semua drama tersebut, Dearly Djoshua menelan kembali kata-katanya dan mengumumkan kembali berpacaran dengan Ari Lasso. Keputusan itu diambilnya setelah melihat usaha sang vokalis yang begitu gigih.

Dearly Djoshua Pilih Putus setelah Ari Lasso Terciduk Flirting dengan Perempuan Lain
Balikan dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Dicibir Netizen. (Foto: Instagram/@gemaramadhan)

Dari mengirimkan buket mawar putih di kamar hotel Dearly di Korea Selatan hingga mendatangi rumahnya untuk memberikan kejutan ulang tahun sederhana. Semua itu pada akhirnya meluluhkan hati Dearly yang kecewa.  

"Doa mengubah segalanya. Tuhan menyembuhkan hati yang terluka. Cinta mengalahkan segalanya," ujar Dearly dalam caption unggahannya.

 

