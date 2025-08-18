5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme

JAKARTA - Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, pada 17 Agustus 2025. Di momen tersebut, ada banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan, termasuk menonton film bertema kepahlawanan.

Selain menambah pengetahuan sejarah, film-film bertema pahlawan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus membuat penonton mengingat kembali jasa para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Nah, ini lima film bertema pahlawan yang bakar semangat nasionalisme.

1.Merah Putih

5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto:Media Desa Indonesia)

Film Merah Putih yang tayang pada 2009, bercerita tentang para pejuang merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Setelah selamat dari pembantaian, mereka berjuang melawan Belanda. Film ini tak hanya soal memperjuangkan kemerdekaan, namun juga tentang konflik dan perbedaan kelas sosial.

2.Soekarno

5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto: Dapur Film)

Film biopik Soekarno bercerita tentang kehidupan sosok presiden pertama Indonesia. Dibintangi Ario Bayu, film ini menyuguhkan kisah masa kecil hingga perjalanan Soekarno menjadi orang satu di Indonesia. Di dalamnya, ada cerita mendebarkan di balik perjuangan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

3.Jenderal Soedirman

5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto: Padma Pictures)

Film Indonesia bertema pahlawan berikutnya adalah Jenderal Soedirman yang dibintangi oleh Adipati Dolken. Kisahnya tentang perjuangan Jenderal Soedirman yang berusaha menaklukkan Belanda di tengah kondisi fisiknya yang melemah.