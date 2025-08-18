Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |08:30 WIB
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto: Legacy Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, pada 17 Agustus 2025. Di momen tersebut, ada banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan, termasuk menonton film bertema kepahlawanan.

Selain menambah pengetahuan sejarah, film-film bertema pahlawan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus membuat penonton mengingat kembali jasa para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Nah, ini lima film bertema pahlawan yang bakar semangat nasionalisme.

1.Merah Putih

Film Merah Putih
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto:Media Desa Indonesia)

Film Merah Putih yang tayang pada 2009, bercerita tentang para pejuang merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Setelah selamat dari pembantaian, mereka berjuang melawan Belanda. Film ini tak hanya soal memperjuangkan kemerdekaan, namun juga tentang konflik dan perbedaan kelas sosial.

2.Soekarno

Film Soekarno
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto: Dapur Film)

Film biopik Soekarno bercerita tentang kehidupan sosok presiden pertama Indonesia. Dibintangi Ario Bayu, film ini menyuguhkan kisah masa kecil hingga perjalanan Soekarno menjadi orang satu di Indonesia. Di dalamnya, ada cerita mendebarkan di balik perjuangan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

3.Jenderal Soedirman

Jenderal Soedirman
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme. (Foto: Padma Pictures)

Film Indonesia bertema pahlawan berikutnya adalah Jenderal Soedirman yang dibintangi oleh Adipati Dolken. Kisahnya tentang perjuangan Jenderal Soedirman yang berusaha menaklukkan Belanda di tengah kondisi fisiknya yang melemah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/206/3147397/film_lorong_kost-Uvwh_large.jpeg
Film Lorong Kost, Pemain Bongkar Pengalaman Mencekam Selama Syuting
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement