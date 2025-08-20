2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan

2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36, RCTI kembali menghadirkan suguhan istimewa untuk pemirsa setianya.

Lewat program Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36, penonton akan diajak menikmati dua film layar lebar karya anak bangsa yang sukses besar di bioskop: The Architecture of Love dan KKN di Desa Penari.

Tayangan spesial ini menjadi bagian dari perayaan RCTI yang selalu menghadirkan hiburan berkualitas bagi keluarga Indonesia.

Dua film berbeda genre ini siap membawa pengalaman menonton yang lengkap: penuh cinta yang menyentuh hati sekaligus horor mistis yang bikin merinding.

The Architecture of Love

Film pertama yang akan tayang adalah Architecture of Love, dibintangi oleh Nicolas Saputra dan Putri Marino. Film romantis ini mengisahkan tentang cinta, kehilangan, dan kesempatan kedua yang mampu menginspirasi penonton.

Dengan sinematografi indah dan alur cerita menyentuh, film ini siap membuat pemirsa hanyut dalam emosi yang hangat. Saksikan film romantis The Architecture of Love hanya di RCTI, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, pukul 21.30 WIB.

KKN di Desa Penari

Malam berikutnya, pemirsa akan dibuat tegang dengan film horor legendaris Indonesia, KKN di Desa Penari. Film ini sukses besar di layar lebar dengan jutaan penonton.

Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata di sebuah desa terpencil. Namun keberadaan mereka di desa itu justru dihantui oleh kutukan mistis.

Dibintangi Aulia Sarah, Adinda Thomas, dan Aghniny Haque, film ini dipastikan membuat malam selebrasi semakin mendebarkan. Saksikan film horor fenomenal KKN di Desa Penari di RCTI, pada Minggu, 24 Agustus 2025 pukul 21.30 WIB.

Selebrasi HUT RCTI ke-36 tak hanya menghadirkan konser megah dan program spesial, tetapi juga tayangan film berkualitas sebagai bentuk apresiasi terhadap perfilman Indonesia.

Dengan menghadirkan dua film berbeda genre ini, RCTI ingin memberikan pengalaman menonton yang lengkap bagi seluruh keluarga di rumah.