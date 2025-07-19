Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit

Ary Sandita , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |18:30 WIB
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit. (Foto: Isra Triansyah)
JAKARTA - Panglima TNI Agus Subiyanto menghadiri  gala premiere film BELIEVE yang digelar di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, pada 18 Juli 2025. Film tersebut berkisah tentang patriotisme prajurit.

“Pesan film ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda untuk fokus dalam mencapai sesuatu. Jangan cepat menyerah dan tetap berdoa,” tutur Agus.

Agus mengapresiasi pesan moral seputar patriotisme, pengabdian, dan kemanusiaan yang ingin disampaikan lewat film tersebut. 

Film BELIEVE mengisahkan perjalanan batin seorang anak prajurit yang tumbuh melewati masa lalu yang penuh luka, kehilangan, pencarian makna, dan penuh perjuangan hidup. 

Cerita bermula dari Agus kecil yang ditinggal sang ibu akibat trauma perang yang membayangi kehidupan ayahnya, seorang prajurit bernama Dedi. Saat remaja, dia tumbuh menjadi pemuda penuh amarah dan kehilangan arah.

Film Believe
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit. (Foto: Isra Triansyah)

Namun, kematian sang ayah justru membuka tabir kisah heroik Dedi saat bertugas dalam Operasi Seroja tahun 1975. Dari titik inilah, Agus menapaki jalan hidup ayahnya sebagai seorang prajurit.

Agus digambarkan harus melewati berbagai ujian, konflik batin, serta pertemuan tak terduga dengan musuh lama sang ayah, Miro.

Diadaptasi dari buku biografi Agus Subiyanto berjudul BELIEVE-Faith, Dream, and Courage karya Valent Hartadi, film BELIEVE akan tayang perdana di bioskop, pada 24 Juli 2025.

Film itu menampilkan adegan-adegan menegangkan namun sarat makna, menjadi refleksi atas pengorbanan seorang prajurit tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan pribadi.

Narasi yang kuat dan sinematografi yang mengesankan menjadikan BELIEVE sebagai film yang menyentuh sisi emosional penonton. 

 

