HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Ari Lasso Menghilang saat Dewa 19 Garap Album Bintang Lima

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:28 WIB
Cerita Ari Lasso Menghilang saat Dewa 19 Garap Album Bintang Lima
Ari Lasso menghilang saat Dewa 19 garap album Bintang Lima (Foto: Instagram/ari_lasso)
JAKARTA - Cerita Ari Lasso menghilang saat Dewa 19 garap album 'Bintang Lima'. Hilangnya sang vokalis menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan dari penggemar.

Perilisan album kelima Dewa 19 tersebut pada 2000 menjadi momen penting bagi perjalanan karier Dewa 19. Pasalnya, Ahmad Dhani sempat kelimpungan mengerjakan album tersebut tanpa vokalis.

Penyebab hilangnya Ari Lasso saat Dewa 19 garap album kelima rupaya pernah dijawab langsung oleh penyanyi asal Jawa Timur itu ketika menjadi bintang tamu di channel YouTube Gofar Hilman, pada 30 Juni 2019.

Lasso mengaku, terpaksa menghilang karena masalah kesehatan. Kondisi sang vokalis yang saat itu terjerat kasus narkotika membuatnya harus menjalani sejumlah pengobatan. "Gue harus menyelamatkan nyawa gue saat itu. Karena gue parah banget,” ujarnya.

Ari Lasso

Ari Lasso menambahkan, “Gue kabur ke Surabaya, ngilang aja gue. Sejak saat itu gue tidak bisa dihubungi."

Pelantun lagu Hampa itu mengungkapkan bahwa dia sudah menyelesaikan rekaman lima lagu dalam album Bintang Lima. Lagu-lagu itu adalah Elang, Persembahan dari Surga, Roman Picisan, Lagu Cinta, dan Cinta Dalam Misteri.

Kemudian Ahmad Dhani mengajak Ari Lasso untuk mengubah konsep dari album Bintang Lima selama kesehatan sang vokalis belum membaik. Keyboardist Dewa 19 itu juga mengenalkan Once Mekel sebagai vokalis tambahan.

"Tiba-tiba Dhani bilang 'Ri, kita bikin konsep baru saja ya selama kesehatan lu belum balik. Kita pakai dua vokalis’" ungkap Ari Lasso.

Ahmad Dhani kemudian memutarkan rekaman Once Mekel. Ari Lasso memuji suara Once Mekel dan setuju jika dia menjadi vokalis Dewa 19. Sejak saat itu, Once mengisi rekaman lagu pada album Bintang Lima.

