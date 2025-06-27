Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar

Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar (Foto: Ist)

JAKARTA – Film Believe – Takdir, Mimpi, Keberanian kini merilis trailer dan poster resmi kedua yang menampilkan sisi lebih dalam dan emosional dari perjuangan keluarga para prajurit.

Disutradarai Rahabi Mandra dan Arwin Tri Wardhana, trailer terbaru ini menyoroti perjalanan batin Agus (Ajil Ditto), seorang anak yang tumbuh tanpa memahami alasan sang ayah, Sersan Kepala Dedi (Wafda Saifan), rela terus meninggalkan keluarga demi bertugas di medan perang.

Ketidakpahaman itu justru mendorong Agus memilih jalan yang sama: menjadi prajurit bukan untuk membuktikan dirinya, tetapi untuk memahami ayahnya dan mengejar takdir yang selama ini mengganggu batinnya.

Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar

Sosok Evi (Adinda Thomas), istri yang setia menunggu dan memeluk harapan dalam diam, menjadi sorotan utama dalam trailer ini. Ia digambarkan sebagai potret banyak perempuan Indonesia—kuat dalam kesendirian, tangguh dalam ketidakpastian.

Di sisi lain, karakter ibu mertua Agus yang diperankan Maudy Koesnaedi tampil tegas sekaligus tenang, sebagai penjaga nilai-nilai keluarga dan saksi bisu dari pengorbanan yang dilakukan secara senyap.

“Trailer dan poster kedua ini adalah hati dari film Believe,” kata produser Celerina Judisari. “Film ini bicara kepada kita semua—tentang ayah yang berkorban dalam diam, ibu dan istri yang tetap berharap meski tanpa kepastian, serta anak-anak yang ingin memahami orang tuanya. Ini film tentang mimpi, takdir, dan keberanian dalam bentuk yang paling manusiawi.”

Believe bukan sekadar film laga perang penuh aksi visual spektakuler. Film ini adalah refleksi tentang luka yang diwariskan, mimpi yang diperjuangkan, dan cinta yang bertahan di tengah konflik.

Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 24 Juli 2025.