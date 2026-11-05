Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 20: Sera Bangun Mahar Fit, Kenzi Menolak Kembali Bertarung

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 20. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Terbaik Itu Kamu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action.

Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sera mulai menyusun rencana untuk membangun promotor baru sebagai pesaing Raga Championship. Bersama Lita, ia menemui Yanti Sukmana, mantan napi elite yang dahulu merekrutnya di penjara. Yanti pun bersedia meminjamkan sasana tua secara gratis. Namun, biaya renovasi mencapai Rp100 juta. Demi membantu Sera, Lita diam-diam mengajukan pinjaman Rp200 juta melalui aplikasi Temani.

Sera kemudian menawarkan Kenzi posisi sebagai petarung sekaligus perekrut di promotor barunya. Namun, Kenzi menolak karena sudah berhenti bertarung demi Alea.

Ucapan Sera yang dianggap meremehkannya membuat Kenzi teringat pada Prayoga. Keduanya pun kembali berselisih.

Sera kemudian mulai menyusun rencana bisnis Mahar Fit, sementara Lita berusaha membujuknya agar berbaikan dengan Kenzi.

Di sisi lain, Bimo mulai menyadari bahwa kemenangan atas Kenzi dalam duel sebelumnya telah diatur. Kenzi sengaja mengalah, sementara Bimo menggunakan steroid pemberian Marvin agar bisa menang.