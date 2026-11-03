Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 18: Alea Mendambakan Keluarga, Konflik Marvin Memanas

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Perseteruan di sekolah Alea justru membawa Sera kembali berhadapan dengan luka masa lalunya. Di sisi lain, kedekatan Sera, Kenzi, dan Alea semakin terasa seperti sebuah keluarga. Namun, di tengah momen hangat tersebut, rencana untuk menangkap Daniel dan konflik di kantor Prayoga mulai menghadirkan masalah baru.

Di ruang kepala sekolah, Kepsek menyalahkan Kenzi karena profesinya sebagai petarung dianggap memengaruhi cara Alea dididik. Sera tidak tinggal diam. Ia meminta rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Nando lebih dulu memprovokasi dan menyentuh Alea. Dengan emosional, Sera menjelaskan bahwa menghukum korban justru bisa membuat mereka belajar untuk diam. Ia bahkan menyebut Alea sebagai seorang penyintas. Setelah melihat bukti tersebut, pihak sekolah memutuskan Alea hanya mendapat tugas esai budi pekerti dalam bahasa Inggris, sedangkan Nando diskors selama dua minggu.

Alea menangis haru atas pembelaan Sera. Namun, Sera justru ikut menangis dan berlari menjauh karena teringat vonis yang pernah diterimanya serta reaksi keluarganya dahulu. Kenzi segera menyusul dan memeluknya. Ia mengingatkan Sera bahwa masa kelam itu sudah berlalu dengan mengatakan, “Lo udah bebas, Sera.”

Kenzi kemudian mengingatkan janji mereka untuk saling terbuka mengenai masalah apa pun. Ia meminta bantuan Sera untuk mendapatkan ijazah SMA agar kelak bisa memperoleh pekerjaan dan menafkahi Alea tanpa harus terus mengandalkan kemampuan berkelahi. Sera menyanggupi permintaan itu tanpa meminta bayaran. Tak lama kemudian, Alea dan Ayu datang. Alea berterima kasih karena Sera telah membelanya di sekolah. Sera pun mengingatkan Kenzi agar tidak mengajari Alea membalas kekerasan, meski Kenzi masih sempat bercanda soal boleh saja menampar orang di luar sekolah. Kebersamaan mereka semakin terlihat seperti keluarga kecil. Diam-diam, Sera menyelipkan uang jajan untuk Alea. Alea pun berharap Sera dan Kenzi berjodoh agar dirinya bisa memiliki keluarga lagi.