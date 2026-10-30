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Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 13: Kenzi Rela Kalah di Atas Ring demi Biaya Operasi Lena

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 13: Kenzi Rela Kalah di Atas Ring demi Biaya Operasi Lena
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 13: Kenzi Rela Kalah di Atas Ring demi Biaya Operasi Lena. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 13 bercerita tentang Kenzi yang mulai kehilangan fokus saat pertandingan masih berlangsung. Padahal, ia sempat unggul di ronde awal. 

Namun bayangan biaya transplantasi Lena yang mencapai Rp800 juta dan koper berisi uang di samping Prayoga membuat Kenzi mengambil keputusan mengejutkan. Ia sengaja menurunkan pertahanan hingga dijatuhkan Bimo. 

Bebeto pun kebingungan sekaligus marah melihat Kenzi seolah menyerah begitu saja. Di tempat lain, Sera mengikuti Clara yang kesakitan hingga menemukan perempuan itu mengalami keguguran di toilet. 

Sera berusaha menemaninya dan segera memanggil Prayoga. Namun, Prayoga justru tampak puas melihat kekalahan Kenzi. Ia bahkan menyalahkan Marvin dan menyebut janin Clara lemah karena faktor genetik ayahnya. 

Pada saat bersamaan, Larasati menghadang Marvin dengan membawa USB berisi rekaman CCTV pembunuhan Bram. Alih-alih menghabisinya, Larasati ingin Marvin terus hidup dalam penderitaan. 

Pengakuan Marvin bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Prayoga membuat Larasati semakin terguncang. Kekalahan Kenzi membuatnya dihujat penonton yang kalah taruhan. 

Namun ia tetap menerima koper uang dari Marvin. Kepada Bebeto, Kenzi akhirnya mengungkapkan bahwa ia sengaja kalah demi mendapatkan biaya transplantasi untuk Lena. 

Saat itu, Sera datang membawa kabar kalau Alea sudah berkali-kali menelepon. Ternyata, kondisi Lena semakin memburuk hingga tak sadarkan diri. Mereka bergegas berangkat bersama si Buyung. 

Sepanjang perjalanan, Sera menggenggam tangan Kenzi yang tak kuasa menahan tangis sambil memeluk koper berisi uang tersebut. Sesampainya di kontrakan, Kenzi memeluk Lena dan meyakinkan uang untuk transplantasi sudah tersedia. 

Namun Lena justru memuji Kenzi sebagai jagoan yang telah mewujudkan mimpi almarhum ayahnya. Dalam kondisi yang semakin lemah, Lena meminta Kenzi menuntunnya membaca talqin.

Dengan hati hancur, Kenzi menuntun ibunya mengucapkan kalimat syahadat. Sayangnya, Lena mengembuskan napas terakhir sebelum ambulans tiba. Alea menjerit histeris, sementara Kenzi hanya bisa terdiam gemetar. 

Sera pun mengajak Kenzi membaca Surah Yasin. Kabar duka itu membuat para tetangga berdatangan untuk membantu. Fischo turut sibuk menata kursi, sementara Sera meminta maaf kepada Kenzi karena sempat membentaknya. 

 

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