Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 81: Kebohongan Terbongkar, Rumah Tangga Prisil Terancam Bubar

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 81 bercerita tentang makan malam keluarga Roman yang berubah menjadi awal kehancuran. Kebakaran di dapur membuat penghuni rumah panik.

Di tengah kekacauan itu, perut palsu yang selama ini digunakan Prisil terjatuh dan seketika kebohongannya pun terbongkar. Roman murka setelah mengetahui Prisil hanya berpura-pura hamil setelah mengalami keguguran.

Mila tak mampu menyembunyikan kekecewaan sekaligus kemarahannya setelah mengetahui sang ibu tega membohongi keluarga selama ini. Situasi memanas ketika Roman mengusir Prisil dari rumah.

Mila juga memilih pergi dan menolak permintaan maaf Prisil. Luna yang menyaksikan peristiwa tersebut turut terpukul. Ia tak menyangka Prisil tega menyimpan kebohongan sebesar itu hingga melukai orang-orang terdekatnya.

Di tengah konflik yang semakin sulit dikendalikan, hubungan keluarga Roman kini berada di titik terendah. Di rumah sakit, Marco berusaha membujuk Nadya agar bersedia menjalani pengobatan di Jerman.