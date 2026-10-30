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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 203: Henry Tebus Kesalahan pada Davina, Tara Salah Paham

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 203: Henry Tebus Kesalahan pada Davina, Tara Salah Paham
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 203: Henry Tebus Kesalahan pada Davina, Tara Salah Paham. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 203 bercerita tentang Jihan yang datang ke Polres Cakra Bumi untuk menjadi saksi. Kedatangannya sekaligus untuk meneken perjanjian kerahasiaan setelah tahu Reza adalah polisi yang menyamar sebagai sopirnya. 

Reza meyakinkan Jihan bahwa dia tidak perlu takut karena polisi bertugas melindungi warga. Sementara itu, Dipa yang mendekam di tahanan mulai menyadari bahwa Jihan selama ini benar-benar mencintainya dan menyesal telah menyia-nyiakan istrinya. 

Saat diinterogasi mengenai penculikan Bryan, Dipa membantah mengenal para pelaku dan mengancam Senu dengan penuh amarah. Tommy dan Chandra pun mulai menduga bahwa Dipa mungkin tidak terlibat dalam kasus tersebut. 

Menjelang pertemuan dengan Veronika, Davina pergi ke mal untuk membeli tas sebagai hadiah. Tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan Henry hingga kopi yang dibawa pria tersebut tumpah ke bajunya.

Merasa bersalah, Henry mengajak Davina membeli pakaian pengganti di butik mewah. Davina awalnya sungkan, tetapi akhirnya menerima tawaran tersebut. Tanpa mereka sadari, Tara melihat Davina bersama Henry dari luar butik.

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