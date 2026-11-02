Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 206: Sena Bertekad Kembalikan Kepercayaan Davina

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 206 bercerita tentang hubungan Sena dan Davina yang memburuk. Armand akhirnya mengetahui bahwa Bryan telah kembali ke Indonesia dan bekerja di Hotel Royal Paradise.

Gilang mengaku telah berusaha menculik Bryan, namun gagal menjalankan tugasnya. Marah karena Gilang menyembunyikan masalah tersebut, Armand mengancamnya dengan pistol dan memaksanya menjalani permainan Russian Roulette.

Setelah peluru yang terpilih ternyata kosong, Armand memberi Gilang satu kesempatan terakhir untuk menghabisi Bryan sebelum batas waktu besok malam. Gilang yang nyaris kehilangan nyawa menyimpan dendam dan bertekad menyingkirkan Bryan.

Di tempat lain, Sena terus berusaha menghubungi Davina, tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Davina sendiri pulang ke Kusuma Food dalam keadaan hancur dan terus mengingat pengakuan Sena.

Dengan hati terluka, ia kemudian naik ke rooftop dan berjalan menuju tepi pembatas gedung sambil menangis. Hal itu menyisakan ketegangan atas apa yang akan dilakukannya selanjutnya.

Sena berusaha mencari Davina setelah bertengkar hebat. Ia mendatangi rumah Novan dan mengetahui, Davina belum pulang sejak siang. Novan pun menasihati Sena agar memperbaiki komunikasi dan memperjuangkan hubungannya dengan Davina.

Mengingat kebiasaan mereka menerbangkan pesawat kertas di rooftop Kusuma Food, Sena menduga Davina berada di sana. Namun saat tiba, ia hanya menemukan pesawat-pesawat kertas berisi curahan hati Davina tentang kebohongan dan berbagai identitas Sena yang membuatnya kehilangan kepercayaan.

Sena sangat terpukul dan berteriak dirinya benar-benar mencintai Davina, sementara perempuan itu memilih pergi tanpa menemuinya. Di tengah kesedihan, Sena teringat Ryan dan merasa bersalah karena telah membuat Davina terluka.

Di lain pihak, Davina pulang dalam kondisi lelah dan masih terpukul. Ia menolak membicarakan pertengkarannya dengan Sena kepada Novan dan Jihan. Melihat kembali barang-barang pemberian Henry, Davina semakin sedih karena dahulu ia begitu bahagia bisa dekat dengan ayah kandung Sena.