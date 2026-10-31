Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 14: Alea Temukan Koper Uang di Kamar Lena

Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 14: Alea Temukan Koper Uang di Kamar Lena. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 14 bercerita tentang Sera, Kenzi, Lita, Alea, dan Bebeto yang pulang dari pemakaman naik Si Buyung.

Bebeto menghibur semua orang dengan lelucon dan lagu, namun Kenzi tersadar melihat bendera kuning. Di rumah, Alea melihat berita kekalahan Kenzi dan menemukan koper uang di kamar Lena.

Ia menuduh Kenzi kembali bekerja pada Prayoga dan menyebut ibunya meninggal karena uang haram, lalu lari keluar rumah. Kenzi menyalahkan diri sendiri.

Sera marah dan mendesaknya sampai Kenzi mengaku takut dunia tahu ia bukan siapa-siapa tanpa bertarung. Sera menjawab bahwa nilai seseorang ada pada keputusan yang ia ambil.

Sera kemudian mengejar Alea dan berjanji menjadi keluarganya. Setelah itu Kenzi mengembalikan kunci mobil Sera, membawa koper, dan berangkat sendirian.