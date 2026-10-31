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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 82: Luna Bersiap Hadapi Persidangan Reno

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |18:19 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 82: Luna Bersiap Hadapi Persidangan Reno
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 82. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna berharap mendapat kebenaran di sidang Reno, orang yang selama ini ia yakini sebagai pembunuh ayahnya. Di tengah harapan untuk mendapatkan keadilan, Luna juga harus menghadapi kenyataan pahit tentang Prisil, ibu kandungnya, yang kini kehilangan segalanya akibat kebohongannya sendiri. Meski masih menyimpan kekecewaan, Luna tetap membuka pintu hatinya dan mengizinkan Prisil tinggal sementara di rumah Martha.

Di balik sikap pasrahnya, Prisil ternyata masih menyimpan ambisi untuk kembali menguasai kehidupan lamanya. Sementara itu, Saga mulai mencium kejanggalan dalam kasus Reno setelah mengetahui adanya uang misterius yang rutin dikirim kepada ibu Reno.

Kecurigaannya mengarah pada Dewa, sosok yang diduga berada di balik pengakuan Reno sebagai pembunuh. Namun, Reno justru memperingatkan Saga agar tidak ikut campur karena keselamatan orang-orang terdekatnya terancam.

Hari persidangan pun tiba. Luna datang bersama Martha dengan harapan kebenaran akhirnya terungkap. Namun, suasana berubah menegangkan ketika Reno tiba di pengadilan dalam keadaan diborgol dan Mira tiba-tiba memohon agar anaknya dibebaskan karena tidak bersalah. Reno yang semula bersikeras bungkam mulai goyah, tetapi tatapannya justru tertuju pada Dewa.

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