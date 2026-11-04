Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 19: Sera Mencurigai Adanya Pengkhianat

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di gang, Daniel ternyata membawa belasan anak buah. Kenzi datang tepat waktu, dan Sera ikut bertarung melindungi Lita. Daniel akhirnya KO oleh tendangan Kenzi. Dalam ketakutan ia mengaku uang Sera sudah habis untuk taruhan, 500 juta yang ia pasang pada kemenangan Kenzi, padahal Kenzi sengaja kalah dari Bimo. Kenzi merasa bersalah, dan Sera meminta Iptu Sena menjemput Daniel. Sera sempat berselfie dengan polisi, sementara Lita kecewa karena usahanya tidak mengembalikan uang.

Marvin lalu mendatangi Larasati dengan panik. Ternyata Larasati sengaja menjebaknya: Doni merekam pengkhianatan Marvin, dan video itu akan dikirim ke Prayoga bila ia menolak tugas berikutnya. Malam harinya Marvin melampiaskan stres di halaman belakang rumah Prayoga, lalu menerima kabar bahwa aplikasi pinjol miliknya, Temani, sudah diluncurkan. Itu usaha rahasia di luar R.A.G.A. sebagai “asuransi” jika ia dipecat.

Di penthouse Sera, Bebeto dan Lita dihukum menulis “tidak akan nekat lagi tanpa izin”, lalu Sera menjamu mereka dengan makan besar sebagai selebrasi. Di dapur Kenzi meminta maaf karena uang Sera ludes akibat taruhan atas namanya. Sera hanya menjawab bahwa semua kejadian pasti ada alasannya. Suasana ceria berubah saat Bebeto menerima kabar bahwa listrik kontrakan sudah menyala, sehingga mereka harus pulang malam itu juga. Kenzi menyuruh semua berberes, sementara Sera tersenyum dengan mata berkaca-kaca, bahagia sekaligus sedih.

Di rumah Prayoga, Clara curiga melihat Marvin tersenyum pada hpnya, lalu mempertanyakan perubahan hubungan mereka. Lewat kilas balik terungkap bahwa Prayoga pernah mengundang Kenzi makan malam untuk menjodohkannya dengan Clara. Clara menolak karena mencintai Marvin dan memutuskan kabur. Kenzi berbohong demi menyelamatkan Marvin dengan mengatakan Marvin justru mencegah Clara minggat. Prayoga tetap menghajar Marvin sampai Kenzi menahan tangannya.