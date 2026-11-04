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4 Fakta Menarik Drakor The Remarried Empress, Lee Jong Suk Transformasi Jadi Burung

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:00 WIB
4 Fakta Menarik Drakor <i>The Remarried Empress</i>, Lee Jong Suk Transformasi Jadi Burung
Fakta Menarik Drakor The Remarried Empress. (Foto: Instagram/@disneypluskr)
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JAKARTA - Setelah menunggu sekian lama, akhirnya drama Korea The Remarried Empress sudah bisa ditonton oleh para pencinta drakor. Bahkan, drama adaptasi webtoon ini memiliki jadwal tayang lebih cepat dari yang seharusnya. Awalnya, The Remarried Empress diumumkan tayang pada 4 November, namun ternyata dipercepat sehari, 3 November.

Empat episode awal yang telah ditayangkan, sayangnya menuai kritik dari para penonton drama Korea. Mulai dari kostum yang dikenakan, hingga kembali mempertanyakan aktor dan aktris yang terlibat. 

Di tengah kritik tersebut, The Remarried Empress memiliki deretan fakta menarik yang bikin penasaran untuk menonton. 

1. Tawarkan Kisah Cinta Pelik

The Remarried Empress. (Foto: Instagram/@disneypluskr)
The Remarried Empress. (Foto: Instagram/@disneypluskr)

The Remarried Empress yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama itu langsung menarik perhatian. Para penggemar dibuat penasaran dengan serial live-action dari webtoon yang memiliki sekitar 2,6 miliar pembaca secara global.

Drama bergenre fantasi romantis itu menceritakan Navier (Shin Min Ah) yang merupakan permaisuri cantik dari Kerajaan Timur. Kesempurnaannya itu semakin terasa dengan kehidupan pernikahan yang tampak penuh kasih sayang dengan suaminya, Sovieshu (Ju Ji Hoon). 

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