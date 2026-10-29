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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 80: Mila Menghilang, Marco dan Dewa Kembali Bersitegang

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |17:25 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 80: Mila Menghilang, Marco dan Dewa Kembali Bersitegang
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 80. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Penolakan Mila terhadap Luna yang kini hadir sebagai kakaknya membuat hubungan keluarga Roman semakin sulit. Merasa tidak ada yang memahami perasaannya, Mila memilih pergi dan mematikan ponselnya. Roman dan Prisil pun panik setelah mengetahui Mila tidak masuk sekolah dan menghilang tanpa kabar. 

Di tengah pencarian tersebut, Mila bertemu dengan Lastri sesosok perempuan asing yang menawarkan perhatian dan tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Namun, di saat Mila sedang merasa sendirian, kehadiran Lastri justru menyisakan tanda tanya tentang siapa sebenarnya perempuan tersebut dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Sementara itu, Marco semakin tegas menghadapi Dewa yang terus mengganggu kehidupannya bersama Nadya. Ia mendatangi ayahnya dan memberikan peringatan keras agar Dewa berhenti mencampuri urusan mereka. Marco bahkan mengancam akan melaporkan Dewa ke polisi jika masih terus mengusik kehidupannya. 

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