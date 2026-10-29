Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 12: Kepercayaan Sera Diuji, Lita dalam Bahaya?

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Secara diam-diam, Lita mengenakan baju, kalung berlian, dan tas branded milik Sera yang berisi uang tunai. Ia memotret dirinya dan mengunggah foto tersebut ke aplikasi kencan Finder hingga akhirnya membuat janji bertemu dengan Daniel.

Di sisi lain, ban mobil Sera bocor saat ia mengembalikan wadah makanan ke kontrakan Kenzi. Terpaksa menumpang Si Buyung, mobil tua Kenzi, Sera mulai melihat sisi lain pria itu ketika Kenzi menghiburnya tentang mendiang ayah angkatnya. Namun, suasana berubah setelah Sera melihat videotron yang menunjukkan Kenzi kembali bekerja untuk Prayoga dan Marvin di Raga Championship. Merasa dikhianati, Sera mengusir Kenzi dan pergi membawa mobilnya sendiri. Sementara itu, Larasati yang melihat tayangan tersebut memutuskan membeli tiket VVIP pertandingan.

Sesampainya di rumah, Lita panik menyembunyikan barang-barang Sera. Rasa bersalahnya semakin besar ketika Sera justru memeluknya dan memberikan lipstik. Di tempat lain, Bimo memancing emosi Kenzi dengan menyinggung ibunya saat konferensi pers. Hal itu membuat Marvin menyadari bahwa ibu Kenzi adalah titik lemah lawannya.

Konflik Sera dengan Wilda juga memanas setelah diketahui bahwa Wilda mengancam para supplier agar membatalkan kerja sama dengan Novelle Beauty. Sera mendatangi Wilda di kantor, dan keduanya terlibat perkelahian hingga Lita harus melerai. Sementara itu, Clara memberi kejutan kehamilan kepada Marvin, yang tampaknya mendapat restu dari Prayoga.