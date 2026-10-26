Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 202: Jadi Korban Penculikan, Bryan Dibawa ke Rumah Sakit

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronika), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Henry dan Sena memastikan bahwa Bryan Angkasa bukanlah Ryan, putra Henry dan Veronika yang telah hilang selama delapan tahun. Bryan yang menjadi korban penculikan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bhayangkara dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bryan dibius menggunakan etomidate, obat yang biasa digunakan Dipa. Sena pun curiga penculikan tersebut mungkin berkaitan dengan sindikat Dipa. Kecurigaannya semakin kuat ketika Bryan terlihat panik saat mendengar nama Ryan Dirgantara, tetapi bersikeras mengaku tidak mengenalnya.

Veronika yang sempat berharap Bryan adalah Ryan kembali terpukul karena pencarian putranya belum membuahkan hasil. Sementara itu, Sena memilih tetap berada di rumah sakit untuk mencari tahu lebih jauh tentang Bryan, lalu meminta Bilal menjaganya sebelum pergi menemui Davina. Di sisi lain, Gilang yang kehilangan kabar Dodit dan Tejo menduga rencananya untuk menghabisi Bryan telah gagal. Ia kemudian menemui Martin, seorang peretas, dan memintanya mencari nomor telepon terbaru Bryan melalui data karyawan Hotel Royal Paradise.

Dion yang menyamar sebagai petugas housekeeping berhasil menemukan kamar Armand Andikadi Hotel Royal Paradise.Saat Armand tidak berada di kamar, Dion masuk menggunakan masterkey card dan memasang alat penyadap. Namun, ketika Armand tiba-tiba kembali, Dion segera memindahkan alat tersebut ke bagian dalam tempat sampah agar tidak ditemukan. Armand sempat memeriksa berbagai sudut kamar karena mencurigai dirinya sedang diawasi, tetapi tidak menemukan apa pun. Dion pun berhasil meninggalkan kamar tanpa membongkar penyamarannya.

Sementara itu, Jihan yang terus mengalami mual bertemu Reza di Taman Raya Kenanga untuk menerima air jahe dan gula aren buatannya. Saat menunggu Reza, Jihan tanpa sengaja menyaksikan transaksi narkoba dua orang pengedar. Ketika kedua pria itu menyadari kehadirannya dan berusaha mencelakainya, Reza datang menolong. Reza melawan keduanya meski sempat terluka, lalu mengeluarkan pistol dinas dan menunjukkan lencana polisinya.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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