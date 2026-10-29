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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 202: Sena Melangkah ke Babak Baru, Novan Menyimpan Kegelisahan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |18:06 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 202: Sena Melangkah ke Babak Baru, Novan Menyimpan Kegelisahan
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kebahagiaan Davina dan Sena semakin terasa, tetapi kejadian di taman masih membekas di pikiran Jihan. Ia baru mengetahui bahwa Reza, yang selama ini dianggapnya hanya sebagai sopir, ternyata seorang polisi yang menyamar. Setelah Reza menyelamatkannya dari serangan dua kurir, Jihan merasa bersalah karena kerap memperlakukan pria itu seenaknya. 

Sementara Reza khawatir penyamarannya terbongkar, pesan Jihan yang berjanji menjaga rahasia membuatnya sedikit lega. Jihan bahkan bersedia datang ke Polres keesokan harinya untuk memberikan kesaksian sekaligus menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Di sisi lain, Sena kembali bersiap menemui Tommy setelah mengantar Davina pulang. Pertemuan itu berkaitan dengan upayanya memberikan perlindungan kepada Bryan. Sementara itu, Davina menceritakan keseruannya di pasar malam kepada Novan dan Mayang. Meski Mayang sempat mengkritik pilihan Sena mengajaknya ke tempat tersebut, percakapan mereka beralih pada pekerjaan baru Sena setelah mengundurkan diri dari Kusuma Food. 

Saat Davina menyebut Abraham Corporation sebagai tempat kerja Sena yang baru, Novan dan Mayang langsung terkejut. Reaksi Novan bahkan berubah tegang ketika Mayang menyadari bahwa perusahaan tersebut milik Henry Abraham. Nama itu seolah membawa persoalan tersendiri bagi Novan, meski ia belum mengungkapkan apa yang sebenarnya mengusik pikirannya.

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