Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 208: Kepercayaan Davina Retak

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina akhirnya menemui Henry di Hotel Royal Paradise untuk memastikan kebenaran bahwa Henry merupakan ayah kandung Ryan. Pertemuan itu mengungkap fakta yang mengejutkan Henry. Davina ternyata pernah menjalin hubungan dengan Ryan sebelum pemuda tersebut menghilang delapan tahun lalu. Davina juga menjelaskan bahwa Sena adalah kakak kandung Ryan dan selama ini mendekatinya tanpa pernah mengungkap hubungan tersebut.

Merasa tidak pantas menerima pemberian Henry di tengah masalah hubungannya dengan Sena, Davina memilih mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepadanya. Henry menolak menerimanya kembali dan meminta Davina tetap menyimpannya. Setelah itu, Henry menemui Veronika untuk membicarakan masa lalu Ryan dan Davina. Keduanya menyadari bahwa selama ini mereka kurang memberi kesempatan kepada Sena untuk bercerita hingga harus menghadapi persoalannya seorang diri. Henry pun berjanji akan menemui Sena dan membantunya.

Di sisi lain, Gilang mendapat perintah Armand untuk mencari Bryan dan mengerahkan anak buah jika diperlukan. Tanpa menyadari dirinya sedang diburu, Bryan justru bersiap menemui Veronika di Golden Spoon Cafe. Sementara itu, Davina masih larut dalam kesedihan saat mengingat janji Sena untuk selalu jujur kepadanya. Ia memilih pergi ke Taman Raya Kenanga untuk menenangkan diri, sedangkan Sena tetap berusaha menjalankan tugas meski kondisi tubuhnya semakin lemah.

Di tengah situasi tersebut, Dion memeriksa rekaman CCTV TMC Polri dan menemukan mobil Armand memasuki kawasan Aryawangsa Residence. Dion segera mengirimkan bukti itu kepada Sena. Mengetahui hal tersebut, Sena terkejut dan berencana meminta Bilal mencari rekaman CCTV perumahan untuk memastikan keberadaan Armand.