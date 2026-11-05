Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 209: Davina Menjauh Meski Telah Memaafkan Sena

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:46 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 209: Davina Menjauh Meski Telah Memaafkan Sena
Terikat Janji
A
A
A

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Bryan akhirnya memberanikan diri menemui Veronika untuk mengungkap rahasia besar tentang Ryan. Bryan mengaku bahwa delapan tahun lalu dirinya diperintahkan oleh seorang pria bernama Rama untuk menyamar sebagai Ryan Dirgantara dan terbang ke Phuket menggunakan identitas serta tiket atas nama Ryan. Ia juga mengungkap bahwa dirinya diminta mengenakan jaket yang sama dengan milik Ryan. 

Mendengar pengakuan tersebut, Veronika sangat terpukul hingga jatuh pingsan. Henry yang mendapat kabar langsung bergegas ke Golden Spoon Cafe. Setelah Veronika siuman, ia menjelaskan semuanya kepada Henry. Keduanya pun menyadari bahwa Ryan kemungkinan besar tidak pernah pergi ke Phuket dan justru mengalami sesuatu yang buruk di Indonesia. Sementara itu, Jihan dan Reza berusaha mendamaikan Sena dan Davina dengan mempertemukan mereka di Taman Raya Kenanga.

Sena yang masih mencintai Davina meminta maaf dengan tulus dan memeluknya dari belakang. Davina akhirnya memaafkan Sena, tetapi ketika Sena hendak menciumnya, bayangan Ryan kembali muncul dalam pikirannya. Davina merasa tidak bisa lagi memandang Sena seperti dahulu karena kini ia selalu teringat bahwa Sena adalah kakak Ryan yang telah menyembunyikan kebenaran darinya.

Davina pun memutuskan hubungan mereka. Meski begitu, Sena menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan cintanya. Setelah pertemuan itu, Davina mengetahui bahwa Jihan dan Reza sengaja mengatur pertemuannya dengan Sena. Davina kesal karena Jihan ikut campur dalam urusan pribadinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/598/3252117//terbaik_itu_kamu-AlMr_large.JPG
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 19: Sera Mencurigai Adanya Pengkhianat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/598/3252088//terikat_janji-cHPn_large.JPG
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 208: Kepercayaan Davina Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/598/3252033//ternyata_ini_cinta-I80C_large.JPG
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 86: Vera dan Laras Terancam, Andi dan Saga Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/598/3251816//terbaik_itu_kamu-fyYg_large.JPG
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 18: Alea Mendambakan Keluarga, Konflik Marvin Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/598/3251626//terbaik_itu_kamu-vjz3_large.JPG
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 16: Kedekatan Sera dan Kenzi Makin Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/598/3251670//ternyata_ini_cinta-IAnV_large.JPG
Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 84: Prisil Diusir Luna Setelah Kejahatannya Terbongkar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement