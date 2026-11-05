Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 209: Davina Menjauh Meski Telah Memaafkan Sena

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Bryan akhirnya memberanikan diri menemui Veronika untuk mengungkap rahasia besar tentang Ryan. Bryan mengaku bahwa delapan tahun lalu dirinya diperintahkan oleh seorang pria bernama Rama untuk menyamar sebagai Ryan Dirgantara dan terbang ke Phuket menggunakan identitas serta tiket atas nama Ryan. Ia juga mengungkap bahwa dirinya diminta mengenakan jaket yang sama dengan milik Ryan.

Mendengar pengakuan tersebut, Veronika sangat terpukul hingga jatuh pingsan. Henry yang mendapat kabar langsung bergegas ke Golden Spoon Cafe. Setelah Veronika siuman, ia menjelaskan semuanya kepada Henry. Keduanya pun menyadari bahwa Ryan kemungkinan besar tidak pernah pergi ke Phuket dan justru mengalami sesuatu yang buruk di Indonesia. Sementara itu, Jihan dan Reza berusaha mendamaikan Sena dan Davina dengan mempertemukan mereka di Taman Raya Kenanga.

Sena yang masih mencintai Davina meminta maaf dengan tulus dan memeluknya dari belakang. Davina akhirnya memaafkan Sena, tetapi ketika Sena hendak menciumnya, bayangan Ryan kembali muncul dalam pikirannya. Davina merasa tidak bisa lagi memandang Sena seperti dahulu karena kini ia selalu teringat bahwa Sena adalah kakak Ryan yang telah menyembunyikan kebenaran darinya.

Davina pun memutuskan hubungan mereka. Meski begitu, Sena menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan cintanya. Setelah pertemuan itu, Davina mengetahui bahwa Jihan dan Reza sengaja mengatur pertemuannya dengan Sena. Davina kesal karena Jihan ikut campur dalam urusan pribadinya.