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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 86: Vera dan Laras Terancam, Andi dan Saga Turun Tangan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:04 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 86: Vera dan Laras Terancam, Andi dan Saga Turun Tangan
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah lama memendam ketakutan, Vera akhirnya memberanikan diri mengungkap kekerasan yang dilakukan Ferdy kepada Laras. Mendengar pengakuan tersebut, Laras memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Keputusan itu justru membuat Ferdy murka hingga nekat menyerang Laras dan Vera. Beruntung, Andi dan Saga datang tepat waktu untuk menyelamatkan ibu dan anak tersebut dari situasi yang mengancam keselamatan mereka.

Di sisi lain, Luna masih menyimpan kekecewaan terhadap Prisil yang kembali memohon kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kedatangan Marco yang baru pulang sedikit menghibur Luna. Ia pun menjadikan Marco tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Sementara itu, penyelidikan kasus kecelakaan Olive mulai menemukan titik terang setelah polisi berhasil menangkap pelakunya.

Sementara berbagai persoalan masih berlangsung, Dewa tengah mempersiapkan transaksi besar bersama partner barunya. Ia harus memastikan enam kilogram barang yang akan ditransaksikan berada dalam kondisi aman. Di tengah kesibukan tersebut, Luna mendapat kabar mengejutkan dari Saga mengenai kejadian yang menimpa Vera. Tanpa berpikir panjang, Luna langsung bergegas menyusul untuk mengetahui keadaan sahabatnya.

Akankah Andi, Saga, dan Luna berhasil melindungi Vera serta Laras dari ancaman Ferdy? Lalu, apa sebenarnya yang tengah dipersiapkan Dewa melalui transaksi besar bersama partner barunya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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