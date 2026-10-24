Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 200: Sena Pertemukan Davina dengan Sang Ibu

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 200 bercerita tentang Davina yang akhirnya mengaku mencari tahu tentang keluarga Sena. Dia tahu ayah Sena seorang pengusaha properti ternama.

Tak hanya kaya, ayah Sena juga memiliki hubungan dengan Aryawangsa Residence. Berbagai fakta tersebut membuat Davina lelah karena terus dikejutkan oleh identitas Sena yang sebenarnya.

Sena menjelaskan, alasannya menyembunyikan latar belakang keluarganya demi menjaga keamanannya sebagai polisi intel. Ia meminta maaf kepada Davina dan menegaskan cintanya selama ini tulus.

Untuk menghilangkan keraguan Davina, Sena mengajaknya bertemu sang ibu. Dia ingin Davina tak hanya mengenal dirinya namun juga dekat dengan keluarganya tanpa ada lagi yang disembunyikan.

Di tempat lain, Jihan yang sedang hamil tiba-tiba ingin menyantap nasi uduk di warung pinggir jalan. Saat mengantre, ia merasa pusing hingga nyaris pingsan. Beruntung, Reza datang menolongnya.