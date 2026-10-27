Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 10: Kenzi Terdesak, Kehadiran Sera Membawa Kejutan

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kenzi dan Bebeto memulai hidup baru di kontrakan sederhana bersama Lena dan Alea. Dengan uang pas-pasan, mereka berusaha menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Lena. Bebeto menawar harga mukena, sementara sandal dibayar menggunakan QRIS. Meski Lena sedih karena Kenzi meninggalkan dunia tinju, kebersamaan mereka perlahan menghangatkan suasana.

Namun, Alea masih bersikap dingin kepada Kenzi. Di tempat lain, Prayoga memarahi Marvin karena belum mendapatkan petarung pengganti meski taruhan sudah berjalan. Bimo kemudian menawarkan diri dan menghajar lawannya saat sparring. Ia bahkan menyindir Marvin soal Bram, sementara Prayoga membebankan kesiapan Bimo kepada Marvin.

Di tengah usaha membangun kehidupan baru, Kenzi mulai mencemaskan kondisi Lena. Saat mengimami salat, ia melihat setetes darah dari hidung sang ibu jatuh ke mukena. Wajah Lena yang pucat membuatnya curiga, terlebih Alea kemudian mengungkapkan bahwa Lena harus segera menjalani transfusi darah.

Jika menunggu jadwal BPJS, prosesnya bisa terlalu lama, sedangkan biaya pengobatan secara mandiri diperkirakan mencapai Rp6,2 juta. Kenzi menangis karena merasa tak berdaya menghadapi kebutuhan tersebut. Harapannya untuk mengandalkan uang Bebeto pun pupus setelah saldo yang tampak mencapai Rp1 juta ternyata berkaitan dengan utang pinjaman online. Mereka juga tidak jadi menjual tablet sekolah Alea maupun motor peninggalan ayahnya, Si Buyung. Meski demikian, Kenzi tetap berjanji akan mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Sementara itu, Sera kembali dihantui trauma masa lalunya di penjara. Dalam mimpi buruknya, ia terlibat perkelahian dengan narapidana yang merebut jatah ayam hingga harus dikurung di sel isolasi. Sera terbangun dalam keadaan ketakutan, seolah pengalaman pahit itu belum benar-benar meninggalkannya. Di tengah kondisi yang belum pulih, ia juga sedang menganggur dan memasang status “open for work” di LinkedIn. Bersama Lita, Sera pergi ke pasar dan belajar menawar belanjaan. Tak disangka, sebuah pesan langsung dari Lena berisi undangan ulang tahun beserta lokasi kontrakan baru membuat Sera kembali berhadapan dengan masa lalu yang belum selesai.

Sera awalnya berniat mengabaikan undangan tersebut. Namun, Lena memergokinya di pasar dan mengungkapkan bahwa ia sudah mencari Sera melalui berbagai akun media sosial, bahkan membaca kutipan tentang karma yang diunggah Sera. Situasi semakin canggung ketika Lita keceplosan bahwa Sera baru saja dipecat. Meski begitu, Lena kembali mengundangnya dan meminta Kenzi menyiapkan wadah untuk membawa pulang makanan. Sera akhirnya mengiyakan undangan itu, sementara Kenzi hanya bisa memandangnya dengan khawatir.