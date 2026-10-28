Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 11: Kenzi Kembali ke Ring, Taruhan Hidup Lena Menanti

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Saat Sera mencuci piring, Lena menasihatinya bahwa musibah bisa menjadi pelajaran agar seseorang tidak tumbuh menjadi sombong. Keduanya pun saling meminta maaf dan berpelukan. Namun, setelah Sera pulang, Lena tiba-tiba pingsan saat hendak salat menggunakan mukena barunya. Alea menegur Kenzi karena tidak percaya bahwa sang ibu membutuhkan transfusi darah segera. Tak ingin membuang waktu, Kenzi menerobos hujan menuju sasana untuk menemui Prayoga.

Di hadapan Prayoga, Kenzi merendahkan diri dan menjelaskan bahwa Lena mengidap anemia aplastik serta harus menjalani transfusi malam itu juga. Ia pun meminta kesempatan untuk kembali menjadi petarung. Prayoga langsung menyetujuinya dan menetapkan Kenzi sebagai penantang Bimo dalam pertandingan berikutnya. Kenzi menerima uang muka sebesar Rp10 juta, sementara Marvin diperintahkan mengantarnya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Marvin memperingatkan Kenzi agar tahu diri dan mengancam bahwa masalah mereka akan menjadi urusan pribadi jika Kenzi kembali mengkhianati Prayoga. Di IGD, Kenzi berusaha menyembunyikan asal uang tersebut, tetapi Bebeto mengetahui kenyataannya dan memperingatkan bahaya yang mungkin menanti.

Masalah Kenzi belum berakhir. Dokter menyampaikan bahwa Lena harus segera menjalani transplantasi sumsum tulang dengan biaya sekitar Rp800 juta. Kenzi hanya bisa terpaku mendengar jumlah yang jauh melampaui kemampuannya. Sementara itu, Lena meminta Alea memperbaiki hubungannya dengan Kenzi karena kelak mereka hanya akan memiliki satu sama lain. Di sisi lain, Sera dan Lita mulai merintis usaha sendiri dengan memanfaatkan uang tunai dan perhiasan yang mereka miliki sebagai modal. Keduanya sepakat membangun merek skincare bernama ALVERA dengan bahan utama Akar Tunjuk Langit dari Pak Soleh. Setelah dibujuk oleh Lita dan Fischo, Pak Soleh akhirnya menyetujui kerja sama tersebut.

Seiring kondisi Lena yang tampak mulai pulih, Kenzi mempersiapkan diri menghadapi pertandingan dengan berlatih sederhana bersama Bebeto. Mereka berlari di gang, bermain lompat karet, dan mengandalkan makanan sederhana seperti tempe serta telur. Kenzi bahkan mencoret kalender untuk menghitung hari menuju pertarungan pada 1 Desember.