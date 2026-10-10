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Sinopsis Terikat Janji Eps 185: Ponsel Darurat Bilal Lacak Keberadaan Sena?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |17:10 WIB
Sinopsis Terikat Janji Eps 185: Ponsel Darurat Bilal Lacak Keberadaan Sena?
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 185: Ponsel Darurat Bilal Lacak Keberadaan Sena? (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 185 bercerita tentang Bilal yang teringat pada ponsel darurat pemberian Sena yang ternyata ditanami aplikasi Find Mine untuk melacak keberadaan bosnya. 

Setelah mengambil dan menyalakan ponsel tersebut, Bilal menghubungi Henry dan memberitahukan bahwa ia mungkin bisa menemukan Sena. Henry segera meminta Bilal datang ke Hotel Royal Paradise. 

Di tempat lain, Armand mendatangi Dipa di tahanan sambil membawa tumpeng mini. Dipa yakin tumpeng itu tanda ayahnya merayakan keberhasilan menculik Sena bahkan mengiranya sudah tewas. 

Sementara itu, kecurigaan Davina semakin kuat ketika melihat Armand membawa tumpeng mini untuk Dipa. Ia mengingat perkataan Dipa bahwa tumpeng dari Armand biasanya menandakan perayaan penting.

Davina kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Armand sekaligus menanyakan keberadaan Sena. Armand berusaha mengelak dan berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Sena. 

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