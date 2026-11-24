Devano Danendra Akui Adegan Bareng Maria Theodore Jadi Favoritnya di Film Zona Merah

Devano Danendra Akui Adegan Bareng Maria Theodore Jadi Favoritnya di Film Zona Merah. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Devano Danendra sukses membuat suasana perilisan trailer film Zona Merah semakin ramai. Bukan soal adegan menegangkan melawan zombie, tapi pemeran Adi itu langsung menyebut Maria Theodore saat ditanya mengenai scene yang paling dinantikannya.

"Semua scene yang ada Marianya," jawab Devano spontan.

Jawaban singkat itu langsung disambut sorakan dan reaksi heboh dari awak media. Perhatian para penonton yang hadir juga tertuju pada kedekatan Devano dan Maria Theodore.

Sebelumnya, keduanya sempat menjadi perbincangan karena disebut terlibat cinlok alias cinta lokasi selama proses syuting Zona Merah berlangsung.

Meski begitu, Devano tidak secara gamblang mengungkap hubungan spesialnya dengan Maria dalam kesempatan tersebut. Ia justru melanjutkan dengan menceritakan pengalaman berharga selama terlibat dalam proyek ini.