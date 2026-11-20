Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 222: Sena Lamar Davina di Cappadocia!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 222 bercerita tentang Novan dan Mayang yang berusaha bersikap normal di hadapan Sena dan Prama usai meneken NDA (perjanjian kerahasiaan).

Namun kecemasan Novan semakin besar ketika ia teringat bahwa Prama pernah melihatnya datang ke Polres dalam keadaan mencurigakan. Di sisi lain, Davina berangkat ke Turki bersama Veronika untuk menghadiri seminar.

Tanpa sepengetahuan Davina, perjalanan itu sebenarnya dirancang Sena sebagai momen lamaran. Setibanya di Cappadocia, Davina mendapati keluarga Abraham sudah menyiapkan kamar hotel dan trip wisata untuknya.

Sementara itu, Sena tiba di hotel tempat Davina menginap. Dia mulai mempersiapkan cincin serta melatih diri agar tidak gugup saat melamar sang kekasih. Di tengah persiapan lamaran itu, Novan dihantui rasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ryan.

Ia bahkan mengalami mimpi buruk yang membuatnya harus menghadapi Ryan dan menanggung perbuatannya. Novan terbangun dalam keadaan ketakutan dan menangis karena merasa tidak sanggup lagi menyimpan rahasia tersebut.

Pada saat bersamaan, muncul masalah baru ketika Bimo, mantan sopir Novan menghubunginya. Bimo ternyata sedang mengantar seorang pria bernama Sugeng, teman SMA Novan yang ingin menjalin kerja sama dengan Kusuma Food.