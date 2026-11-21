Ratusan Emak-Emak Antusias Nobar Episode Perdana Sinetron Tertulis untuk Kita

TANGERANG - Ratusan ibu-ibu dari Kelurahan Joglo Jakarta Barat dan Larangan Tangerang menghadiri event nonton bareng (nobar) episode perdana sinetron terbaru RCTI, Tertulis untuk Cinta.

Sinetron tersebut resmi diluncurkan RCTI lewat konferensi pers yang digelar di Aula Kompleks Masjid At-Tawwab Al-Bayan Islamic School, Larangan, Tangerang, Banten, pada Jumat (20/11/2026).

Ibu-ibu yang turut membawa anak-anak mereka terlihat duduk dan menunggu dengan antusias pemutaran episode perdana sinetron tersebut. Saat sinetron tayang, mereka terlihat larut dalam adegan per adegan yang ditampilkan.

Ratusan Emak-Emak Antusias Nobar Episode Perdana Sinetron Tertulis untuk Kita. (Foto: Niko Prayoga|Okezone)

Sebelum nobar dimulai, para cast sinetron Tertulis untuk Cinta yang diwakili Stefan William tampak menyapa para penonton. Kehadiran kedua aktor tersebut disambut histeris oleh penonton yang didominasi ibu-ibu tersebut.

Etin (48), warga Kelurahan Joglo Jakarta Barat yang hadir dalam nobar tersebut mengaku, sudah menjadi penggemar Stefan William sejak sang aktor membintangi sinetron Anak Jalanan. Dia bahkan sampai merasa deg-degan saat Stefan berjalan mendekati kerumunan para penonton.

Dalam lanjutan keterangannya, Etin mengaku, sangat senang karena bisa menonton episode perdana sinetron Tertulis untuk Kita. “Setelah nonton episode perdana tadi, saya semakin penasaran sama alur ceritanya. Bakal nonton terus sih ini,” imbuhnya.