6 Drakor Siap Tayang Desember 2026, Bertabur Bintang Papan Atas

JAKARTA - Penggemar drama Korea siap-siap punya sederet tontonan baru di akhir tahun. Sejumlah serial dari berbagai genre akan mengudara Desember ini. Mulai dari kisah olahraga, romansa, hingga thriller kriminal.

Beberapa judul bahkan menghadirkan aktor dan aktris populer Korea Selatan. Sebut saja Kim Woo Bin yang kembali ke layar kaca lewat Gift, hingga Song Hye Kyo dan Gong Yoo yang dipertemukan dalam serial bertajuk Tantara.

Berikut enam drakor yang siap menyapa penonton sepanjang Desember 2026.

1. Gift

Gift. (Foto: tvN)

Gift dijadwalkan tayang mulai 5 Desember 2026 dengan total 12 episode. Serial yang dibintangi Kim Woo Bin, Seo Eun Soo, dan Seo Hyun Woo ini menggabungkan genre olahraga dan fantasi dengan latar dunia bisbol.

Drama tersebut menceritakan Jung Min Yong (Kim Woo Bin), mantan pelatih bisbol profesional yang mengalami kecelakaan hingga memiliki kemampuan khusus. Ia bisa membaca bakat dan potensi pemain bisbol hanya dengan sekali lihat.