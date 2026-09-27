Terikat Janji Sabet Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026, Produser: Sinetron Tuh Gak Remeh

JAKARTA - Sinetron Terikat Janji berhasil membawa pulang penghargaan Program Prime Time Drama Terpopuler dalam Indonesian Television Awards (ITA) 2026. Bagi tim produksi, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas perjalanan panjang sekaligus kerja keras seluruh tim di balik layar.

Produser Terikat Janji, Reno Marciano, mengatakan kemenangan tersebut tidak lepas dari kolaborasi banyak pihak, mulai dari penulis, sutradara, pemain, hingga tim pascaproduksi.

“Terikat Janji itu memang kolaborasi yang oke ya dari penulisannya Mbak Donna, itu harus dicatat,” ujar Reno saat ditemui usai menerima penghargaan di ITA 2026, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Reno, cerita yang ditulis kemudian dieksekusi oleh sutradara Amin dan diperkuat oleh proses editing yang dikerjakan Rinto. Tim juga berusaha memberikan detail dalam produksi, termasuk melakukan riset untuk sejumlah aspek cerita.

“Kita bikin dengan detail, dengan kita pelajari apa-apa itu ya, tentang kepolisian, segala macam. Jadi memang kita mencoba hal-hal yang baru,” tuturnya.