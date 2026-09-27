Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Terikat Janji Sabet Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026, Produser: Sinetron Tuh Gak Remeh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |23:00 WIB
Terikat Janji Sabet Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026, Produser: Sinetron Tuh Gak Remeh
Terikat Janji raih ITA 2026
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Terikat Janji berhasil membawa pulang penghargaan Program Prime Time Drama Terpopuler dalam Indonesian Television Awards (ITA) 2026. Bagi tim produksi, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas perjalanan panjang sekaligus kerja keras seluruh tim di balik layar.

Produser Terikat Janji, Reno Marciano, mengatakan kemenangan tersebut tidak lepas dari kolaborasi banyak pihak, mulai dari penulis, sutradara, pemain, hingga tim pascaproduksi.

“Terikat Janji itu memang kolaborasi yang oke ya dari penulisannya Mbak Donna, itu harus dicatat,” ujar Reno saat ditemui usai menerima penghargaan di ITA 2026, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Reno, cerita yang ditulis kemudian dieksekusi oleh sutradara Amin dan diperkuat oleh proses editing yang dikerjakan Rinto. Tim juga berusaha memberikan detail dalam produksi, termasuk melakukan riset untuk sejumlah aspek cerita.

“Kita bikin dengan detail, dengan kita pelajari apa-apa itu ya, tentang kepolisian, segala macam. Jadi memang kita mencoba hal-hal yang baru,” tuturnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/598/3244522//terlanjur_mencintaimu-n7Xi_large.JPG
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 84: Ketegangan dan Benih Cinta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/598/3244520//terikat_janji-Wb0T_large.JPG
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 174: Penyelidikan Uang Ilegal Dipa Semakin Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/33/3244487//ternyata_ini_cinta-KPRS_large.JPG
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 49: Konflik Saga dan Dewa Memuncak, Luna Alami Kecelakaan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/598/3244463//terikat_janji_ita_2026-Pwjp_large.jpg
Sinetron Terikat Janji Raih Penghargaan Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/598/3244444//asha_assuncao-zIy1_large.jpg
Asha Assuncao Raih Trofi Aktris Terpopuler ITA 2026: Oh My God, I’m So Blessed!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/598/3244433//arya_saloka_dan_asha_assuncao_raih_penghargaan_pasangan_terpopuler_ita_2026-oL8f_large.jpg
Arya Saloka dan Asha Assuncao Raih Penghargaan Pasangan Terpopuler ITA 2026
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement