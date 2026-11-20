Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 102: Roman Bebas, Dante Diringkus Polisi

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 102 bercerita tentang Mila yang harus mengalami masa-masa sulit setelah Roman ditahan polisi. Di tengah kondisi itu, Luna datang memberi kekuatan untuk Mila.

Dengan tulus, Luna menemani Mila melewati masa-masa penuh kesedihan itu. Namun di balik kebersamaan mereka, sebuah kebenaran perlahan mulai terungkap. Mona akhirnya menyadari, selama ini ia telah salah menuduh Roman.

Setelah Bella mengenali Dante sebagai sosok yang sebenarnya bersalah, Mona tak lagi bisa menutupi kebohongannya. Ia pun mengakui perbuatannya dan mencabut laporan terhadap Roman.

Kabar baik itu membuat Roman akhirnya bebas dan bisa kembali berkumpul bersama Mila. Namun begitu, Mona tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara Dante yang berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap, akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh polisi.

Mila bahagia dengan pulangnya Roman. Namun di saat bersamaan, Edwin menemukan kecocokan ciri fisik Prisil dengan jenazah perempuan tanpa identitas yang diduga menjadi korban pembunuhan.

Temuan itu sontak membuat Martha diliputi kecemasan. Kini, hanya hasil tes DNA yang bisa memastikan apakah dugaan mengerikan tersebut benar adanya. Di sisi lain, hubungan Saga dan Luna berada di ambang ketegangan.

Saga yang berniat mengungkap rahasia di balik kematian Ryan dan Rifky, tak menyadari bahwa Luna ternyata sudah lebih dulu mendengar pengakuannya. Dengan hati terluka, Luna memilih menghadapi Saga secara langsung.