Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 96: Luna Harus Menerima Kenyataan Pahit

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah perasaannya yang semakin rumit, Luna harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungannya dengan Saga kini hanya sebatas teman. Tanpa mengetahui alasan sebenarnya, Luna mengira Saga memilih Mila dan berusaha mengikhlaskannya.

Sementara itu, Marco diam-diam tetap berada di sisi Luna, meski perasaannya sendiri belum sepenuhnya terungkap. Di sisi lain, Mila justru memanfaatkan kesalahpahaman tersebut untuk semakin menyakiti Luna.

Kehidupan Dewa mulai terusik ketika sebuah rekaman rahasia tentang keterlibatannya dalam kematian Rifky jatuh ke tangan Prisil. Dengan bukti yang bisa menghancurkan hidupnya, Prisil mulai memeras Dewa dan menuntut uang Rp1 miliar. Dewa pun kalang kabut mencari sosok di balik teror tersebut, tanpa menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia tutupi bisa terbongkar kapan saja.

Di sisi lain, Roman mulai diteror secara misterius oleh seseorang yang mengaku ingin membalaskan dendam Bella. Teror demi teror membuat Roman semakin gelisah, sementara Mona yang baru masuk ke kantornya ternyata menyimpan niat jahat untuk menghancurkan hidup Roman.