Sinetron Baru RCTI Tertulis Untuk Kita Resmi Diluncurkan, Berlatar Budaya Batik

Sinetron Baru RCTI Tertulis Untuk Kita Resmi Diluncurkan. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

TANGERANG – Kabar bahagia bagi para pencinta sinetron Tanah Air. RCTI kembali mempersembahkan sinetron baru berjudul Tertulis Untuk Kita yang siap menghibur masyarakat.

Sinetron yang memasangkan aktor Stefan William dan Angela Gilsha ini resmi diluncurkan dalam sesi konferensi pers yang digelar di Aula Kompleks Masjid At-Tawwab Al-Bayan Islamic School, Larangan, Tangerang, Banten, pada Jumat (20/11/2026).

Content Development Department Head RCTI, Koento Wibisono mengatakan, sinetron Tertulis Untuk Kita masih mempertahankan karakter dari sinetron RCTI.

Hal tersebut ditampilkan dalam keterikatan emosional antara penonton dengan karakter, konflik yang kuat, hubungan antar karakter yang kompleks, serta perjalanan emosi yang membawa hanyut penonton ke dalamnya.

"Melalui TUK atau Tertulis Untuk Kita, kita coba mempertahankan kekuatan tersebut sambil mencoba lakukan pendekatan yang lebih relevan terhadap selera penonton saat ini," kata Koento dalam sesi konferensi pers.