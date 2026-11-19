Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 101: Marco Mulai Buka Jalan, Posisi Dewa Mulai Terancam

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja.

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Marco akhirnya mengambil langkah berani dengan menyerahkan bukti yang berpotensi mengungkap kejahatan Dewa kepada Edwin. Penyelidikan pun mulai menemukan titik terang hingga membuat Dewa semakin gelisah karena Edwin terus mencurigainya.

Di sisi lain, Roman harus menghadapi tuduhan yang mencoreng nama baiknya sekaligus membuat keluarganya menjadi sasaran hujatan. Meski berada dalam tekanan, Mila memilih tetap tegar dan berani membela ayahnya dari orang-orang yang menghakimi.

Di tengah situasi tersebut, Mila mendapat dukungan tak terduga dari Luna. Hubungan mereka yang sebelumnya renggang perlahan membaik setelah Luna terang-terangan membela Mila dari berbagai gosip dan tuduhan.

Dukungan Luna, Martha, serta teman-temannya, membuat Mila sadar bahwa ia tidak sendirian menghadapi masalah ini. Sementara itu, Roman terus berusaha membuktikan bahwa dirinya hanyalah korban fitnah dan ingin memulihkan nama baiknya.

Di sisi lain, Edwin mulai menyusun langkah untuk membongkar keterlibatan Dewa dalam kematian Prisil. Kain bekas kemeja Dewa yang diduga memiliki bercak darah kini diperiksa.