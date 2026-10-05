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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 182: Sena Dapat Data Tentang Bryan Angkasa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |18:17 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 182: Sena Dapat Data Tentang Bryan Angkasa
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di tengah kegelisahannya, Sena mendapatkan data tentang Bryan Angkasa, pria yang mirip dengan Ryan. Sena mendatangi alamat Bryan dan mengetahui dari ketua RT bahwa Bryan sudah lama pindah dan selama tinggal di sana hidup seorang diri. Sena semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan dan meminta Rahman mencari keberadaan Bryan. Di sisi lain, Henry mendatangi Veronika dan menegaskan bahwa tiga hari lagi Sena akan kembali ke Boston, memicu kembali konflik lama di antara mereka.

Situasi semakin genting ketika orang-orang suruhan Gilang salah mengira Bilal sebagai Sena dan mengeroyoknya di apartemen. Bilal berhasil meloloskan diri setelah menyemprotkan obat nyamuk ke arah para pelaku, lalu dibawa Tara ke rumah sakit. Setelah mengetahui Bilal diserang, Sena langsung bergegas menyusulnya. Sementara itu, Jihan memberikan hadiah ulang tahun kepada Davina dan berbicara tentang perceraian dengan Dipa, sebelum akhirnya kembali merasa rendah diri karena statusnya sebagai calon janda. Dengan usia yang begitu muda dan status sebagai janda, siapa yang bakalan mau sama aku kak?

Bilal yang menjadi korban salah sasaran dalam penyerangan di apartemennya akhirnya mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Bilal, Sena mengetahui bahwa para pelaku sebenarnya mencari dirinya. Sementara itu, Gilang mendapat perintah Armand untuk segera menemukan Sena dan bertekad turun tangan langsung untuk memburu penyamaran Sena di Kusuma Food. Di tengah ancaman yang semakin dekat, Sena tetap harus menghadapi keputusan untuk meninggalkan Kusuma Food dan kembali ke Boston. Ia mengungkapkan keputusannya kepadaNovan dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada HRD. Davina merasa sedih karena harus kehilangan kebersamaan mereka di kantor, sementara Sena berjanji akan tetap mencari cara agar hubungan mereka bisa terus berjalan.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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